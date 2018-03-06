Вчера в Подмосковье стало одним недостроенным домом меньше. 484 обманутых дольщика получили ключи от квартир в жилом комплексе "Грин Сити" в городском округе Люберцы.

"Мы сегодня встречаемся на объекте, где строители не справились со своими обязательствами. Дом начал строиться в 2012 году и должен был принять новоселов в 2014-м, но только сейчас люди получают ключи", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, приехав на открытие комплекса.

Чтобы достроить ЖК, пришлось привлечь двух инвесторов, взявших на себя обязательства прежнего застройщика в общей сумме 170 миллионов рублей. Люберчане стали первыми в череде счастливых новоселов, чьи долгострои будут достроены в этом году. Всего, по словам губернатора, за год планируется выдать обманутым дольщикам порядка 3 тысяч ключей.

"Работа с обманутыми дольщиками - это та тема, которой мы занимаемся ежедневно. Прошу строительный блок продолжать встречи с дольщиками, внимательно отслеживать дорожные карты по достройке объектов", - подчеркнул Воробьев. Тем не менее в регионе остаются еще 27 проблемных строек и 5,5 тысячи человек, ожидающих уже оплаченных квартир. Чтобы дело с их достройкой шло побыстрее, в этом году в рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления областные власти добавили дополнительный показатель - "решение проблем обманутых дольщиков". Теперь муниципальным руководителям будут ставить оценку еще и за то, насколько активно они готовы вникать в беду граждан, годами ожидающих новоселья. Напомним, всего в рейтинге эффективности 50 показателей, каждый из которых оценивается отдельно. По сумме оценок муниципалитет занимает определенное место в общеобластном рейтинге. Лидеры получают от области премию, которую можно направить на развитие муниципалитета. И новый показатель по решению проблем обманутых дольщиков способен подпортить картину традиционным лидерам - первые строчки рейтинга обычно занимают пристоличные города с весомыми бюджетами. Но, как правило, именно в них и расположены все недострои - застройщики ведь тоже предпочитают ближний пояс области, где у людей денег побольше.

За последние пять лет в Подмосковье было достроено 113 домов, брошенных недобросовестными застройщиками. Квартиры получили почти 20 тысяч обманутых дольщиков. Но власти признают: в области есть объекты, достроить которые своими силами не получится. На дома, брошенные на уровне котлована, нужно собрать столько же денег, сколько уже было собрано с несостоявшихся жителей - а то и больше, учитывая инфляцию. Поэтому для решения самых тяжелых случаев область попросила федеральной поддержки. Не денежной, а законодательной - разрешить, например, изымать объект у застройщика в досудебном порядке. Сейчас возможно только через суды, которые длятся годами.