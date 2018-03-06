Под Ивановом сгорела семья с двумя детьми

Следствие в Ивановской области начало проверку по факту гибели при пожаре четырех человек, среди которых были двое детей. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

Сообщение о пожаре в доме на улице Хлебникова в городе Фурманове Ивановской области поступило в 13.51 6 марта. По данным МЧС, пожарные прибыли по вызову через две минуты, в квартире было сильное задымление. Через 20 минут после вызова пламя удалось погасить.

- При тушении пожара в квартире дома номер 30 по улице Хлебникова города Фурманова обнаружены тела четырех человек. В настоящее время личности погибших установлены. Все они: двое малолетних детей, а также их мама и бабушка, проживали в указанной квартире, - сообщили в СК.

По факту гибели людей на пожаре следователи начали проверку. Специалистам предстоит установить причину возгорания. Сейчас приоритетной считают версию о неосторожном обращении с огнем.