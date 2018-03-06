Подмосковные школьники будут получать премии за победы на олимпиадах

Начиная с этого года подмосковные школьники, ставшие призерами и победителями международных олимпиад, будут получать денежные вознаграждения, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова.

За победу школьникам будут платить по 500 тысяч рублей, занявшие вторые и третьи места получат по 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Власти считают, что эти выплаты будут стимулировать талантливых учеников.

"За последние три года у нас 15 побед на международных олимпиадах. По этому показателю мы поднялись с пятого места на четвертое в РФ. И это не предел, а только начало пути", - уверена Марина Захарова.