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06.03.2018 16:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Подмосковные школьники будут получать премии за победы на олимпиадах

Текст: Ирина Рыбникова

Начиная с этого года подмосковные школьники, ставшие призерами и победителями международных олимпиад, будут получать денежные вознаграждения, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова.

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За победу школьникам будут платить по 500 тысяч рублей, занявшие вторые и третьи места получат по 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Власти считают, что эти выплаты будут стимулировать талантливых учеников. 

"За последние три года у нас 15 побед на международных олимпиадах. По этому показателю мы поднялись с пятого места на четвертое в РФ. И это не предел, а только начало пути", - уверена Марина Захарова.

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