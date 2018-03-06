Стало известно, какие поезда пойдут по Московским центральным диаметрам. Это будут городские электрички "Иволги", которые собирают на Тверском машиностроительном заводе.

На вчерашний день, 5 марта, был назначен конкурс на поставку поездов, но в результате вскрытия заявок выяснилось, что поступило единственное предложение от производителей. Именно с ними, как сообщили "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, и будет заключен контракт на поставку первых 23 составов. Стоимость контракта составляет более 11 млрд рублей.

Эти поезда пойдут на Лобненско-Одинцовский диаметр - по нему планируется запустить движение в первую очередь. Ориентировочно это произойдет в конце 2018-2019 года.

Москвичи уже знакомы с "Иволгами". Две таких электрички уже почти год ходят на Киевском направлении. Это составы со сквозным проходом через весь поезд, климат-контролем, поручнями на входных площадках, без тамбуров - пассажиры выходят на перрон прямо из вагонов. В них есть туалеты, поезда адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров, что соответствует условиям конкурса на поставку.

Первый поезд, как сообщает пресс-служба компании, должен поступить в третьем квартале этого года.

В этом же году ЦППК, являющаяся перевозчиком на МЦД, должна объявить конкурс на поставку поездов и для второго диаметра - Подольско-Нахабинского.