Российская полиция будет применять технологию распознавания лиц

В Рязани на форуме "Цифровая трансформация региона" продемонстрировали работу первого в стране мобильного биометрического комплекса (МБК). После проведения испытаний технологии распознавания лиц рязанской полицией комплекс планируют поставлять и в другие регионы России.

Система городского видеонаблюдения, оснащенная технологий распознавания лиц, позволяет мгновенно идентифицировать нарушителей, находящихся в базе правоохранительных органов, и в режиме реального времени отправлять "объективку" сотрудникам полиции. По словам гендиректора компании-разработчика МБК Михаила Иванова, поиск одного лица в базе занимает меньше секунды, поэтому система способна анализировать большие потоки людей. При этом им не надо останавливаться и проходить допконтроль: фото обеспечивает максимальную точность идентификации и не требует предварительного сбора биометрических данных, например, отпечатков пальцев или сканов радужной оболочки глаза.

- Лицевая биометрия является наиболее эффективным инструментом для обеспечения безопасности в местах с большим скоплением людей. По всему миру она зарекомендовала себя как лучший способ идентификации человека, - пояснил Михаил Иванов.

Сейчас МБК успешно используется региональным управлением МВД. Как было продемонстрировано на выставке, проходящей в рамках форума, сервер МБК с рабочим местом оператора расположен на базе микроавтобуса, что делает систему мобильной и удобной в эксплуатации. Технология будет использоваться на массовых мероприятиях. Как было сказано, комплекс может анализировать видеопоток с одиннадцати камер одновременно.