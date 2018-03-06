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06.03.2018 16:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин поддержал идею врачей по формированию стратегии развития здравоохранения

Текст: Сергей Жуков

Через пять лет продолжительность жизни москвичей может достичь 80 лет. Об этом на встрече с главными врачами столичных больниц и поликлиник сообщил сегодня мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в последние годы московская медицина пережила серьезные изменения. В частности, обновлена материальная база медучреждений и закуплено новое оборудование. "В прошлом году продолжительность жизни москвичей вплотную приблизилась к 78 годам, что отвечает аналогичным показателям крупнейших мегаполисов мира, - отметил Собянин. - Тем не менее, проблем в здравоохранении более чем достаточно".

Фото: Виктор Васенин
Что делать, если возник конфликт с врачом

В том числе по этой причине медики предложили разработать стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Документ в ближайшее время планируют вынести на обсуждение. Самые интересные и полезные идеи от пациентов и врачей авторы инициативы надеются собрать в ходе краудсорсинг-проекта.

Некоторые идеи прозвучали на встрече. В первую очередь, по мнению главных врачей, нужно создать новые программы повышения квалификации медперсонала - с акцентом на психологию и нюансы общения с пациентами. К сожалению, далеко не все врачи могут найти для больного нужные слова и внятно объяснить тактику лечения, признаются медики. Отсюда и конфликты.

По словам главы НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергея Петрикова, большая часть жалоб рождается в приемных отделениях, поэтому их нужно реформировать. Предложили медики создать и новый учебник для врачей общей практики. Еще одна идея - регулярно мониторить артериальное давление москвичей старше 80 лет. Делать это предлагают в разных точках столицы с помощью компактных приборов.

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