В Химках нашли автобус с "лежачим" местом

В Московской области во время прокурорской проверки обнаружили общественный транспорт, в котором можно лежать. По этому факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, странный автобус нашли в Химках. "МАЗ" необычной конструкции принадлежит местному индивидуальному предпринимателю. В машине были установлены дополнительные сиденья. А на задней площадке были снесены четыре сидячих места и оборудовано одно "лежачее".

Следователи пришли к выводу, что такой автобус может быть опасен для пассажиров. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ - по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.