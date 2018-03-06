В Москве произошло массовое ДТП в тоннеле: есть погибший

Крупная авария произошла сегодня днем в тоннеле на северо-западе Москвы. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД, погиб один человек.

По предварительным данным, в Алабяно-Балтийском тоннеле столкнулись "ГАЗель", снегоуборочная и легковая машины. Все они ехали в сторону Ленинградского проспекта. В ЦОДД сообщили, что на место прибыли все оперативные службы города. Движение практически парализовано: для проезда осталась лишь одна полоса. Этот участок советуют объезжать по улице Космонавта Волкова.