В Орле осквернили памятник советским воинам

Полиция возбудила уголовное дело об осквернении воинского монумента в Заводском районе Орла, сообщили в региональном управлении внутренних дел.

Написанное краской из баллончика нецензурное слово на постаменте памятника советским воинам обнаружили 5 марта. Муниципальные службы уже привели монумент в порядок.

- Полицейские проводят комплекс мероприятий для установления лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 214 УК РФ "Вандализм".