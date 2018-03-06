В Подмосковье нашли 500 брошенных строек

В городах Подмосковья нужно снести или достроить 500 объектов незавершенного строительства, сообщил на заседании правительства области начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко.

35% найденных зданий - самовольные постройки. Их возводили без документов, часто на землях общего пользования или в полосах отвода инженерных сетей. В некоторых случаях уже невозможно найти собственника, начинавшего стройку. Есть среди "заброшек" здания, сети и даже дороги, в возведение которых были вложены бюджетные деньги. Но потом или финансы закончились, или объект стал не нужен - и работы на нем прекратились. Больше всего недостроенных зданий выявили в Дмитровском и Одинцовском районах, Балашихе, Красногорске и Истре.

Что власти намерены с ними делать? Все самовольные постройки должны быть снесены. В городских округах это сделать проще - закон позволяет сносить самовольные здания по решению муниципалитета. Районы свое право на снос будут доказывать в суде.

В списке сносимых - 174 объекта. В первую очередь сноса, которая должна завершиться до 1 июня, вошли, например, "Зеленый театр" в парке культуры и отдыха Балашихи, давно превратившийся в развалины. Или сгоревший в октябре прошлого года торговый центр "Синдика" на 65-м километре МКАД. У него есть и хозяева, и все законные документы, но обугленный остов площадью 55 тысяч квадратных метров уже полгода стоит без малейших подвижек к сносу и обещанному затем новому строительству.

Все незаконные постройки должны быть снесены в течение года - именно столько времени понадобится на то, чтобы завершились последние суды. За год муниципалитеты должны разобраться и с законными строениями, определив их судьбу - достраивать или сносить.