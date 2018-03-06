В Подмосковье нашли 500 брошенных строек

Новости

Американский генерал: РФ хочет заставить США считаться с ее интересами 05:32
Группа "Аквариум" перенесла концерты из-за здоровья Гребенщикова 05:28
Колумбия решила закрыть границу с Венесуэлой 05:12
Осужденные по делу о хищениях на Восточном подали апелляцию 05:07
Кувейт выразил надежду на сотрудничество с РФ в области энергетики 05:00
РФ не получила ответ по встрече Лаврова и Тиллерсона 04:51
Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором 04:22
Эд Ширан не сможет выступить в немецком Эссене из-за жаворонков 04:08
Восточное побережье США приготовилось к буре 03:58
США ввели санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына 03:39
Экономический советник Трампа решил уйти в отставку 03:14
Президент США пригрозил Евросоюзу санкциями 02:56
Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о границах 02:35
После крушения судна беженцев в Средиземном море спасены 160 человек 02:09
ЦОДД попросил сдвинуть время выезда из города 01:42
Во Франции потенциального террориста приговорили к 10 годам тюрьмы 01:22
Трамп назвал вероятную причину мирных переговоров КНДР 00:47
Самым опасным городом мира в 2017 году назвали мексиканский Лос-Кабос 00:38
Берлускони: Я останусь "режиссером" правоцентристской коалиции Италии 00:32
Минобороны: Боевики используют мирное население Сирии как живой щит 00:00
Во Львове радикалы заблокировали концерт украинской певицы 06.03.2018
В хлебобулочные изделия предложили добавлять йодированную соль 06.03.2018
Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов 06.03.2018
Дональд Трамп об "Оскаре": В США не осталось "звезд", кроме меня 06.03.2018
На Курском направлении восстановлено движение электричек 06.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
06.03.2018 23:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все сносно

В Подмосковье нашли 500 брошенных строек
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7512 (49)
В городах Подмосковья нужно снести или достроить 500 объектов незавершенного строительства, сообщил на заседании правительства области начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко.

35% найденных зданий - самовольные постройки. Их возводили без документов, часто на землях общего пользования или в полосах отвода инженерных сетей. В некоторых случаях уже невозможно найти собственника, начинавшего стройку. Есть среди "заброшек" здания, сети и даже дороги, в возведение которых были вложены бюджетные деньги. Но потом или финансы закончились, или объект стал не нужен - и работы на нем прекратились. Больше всего недостроенных зданий выявили в Дмитровском и Одинцовском районах, Балашихе, Красногорске и Истре.

Фото: Александр Астафьев/Пресс-служба правительства/ТАСС
Медведев: Для строительства жилья нужно ввести в оборот новые земли

Что власти намерены с ними делать? Все самовольные постройки должны быть снесены. В городских округах это сделать проще - закон позволяет сносить самовольные здания по решению муниципалитета. Районы свое право на снос будут доказывать в суде.

В списке сносимых - 174 объекта. В первую очередь сноса, которая должна завершиться до 1 июня, вошли, например, "Зеленый театр" в парке культуры и отдыха Балашихи, давно превратившийся в развалины. Или сгоревший в октябре прошлого года торговый центр "Синдика" на 65-м километре МКАД. У него есть и хозяева, и все законные документы, но обугленный остов площадью 55 тысяч квадратных метров уже полгода стоит без малейших подвижек к сносу и обещанному затем новому строительству.

Все незаконные постройки должны быть снесены в течение года - именно столько времени понадобится на то, чтобы завершились последние суды. За год муниципалитеты должны разобраться и с законными строениями, определив их судьбу - достраивать или сносить.

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Восточной Гуте
США ввели санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына
Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов
Росавиация назвала дезинформацией "расшифровку" переговоров пилотов Ан-148
ДНР обвинила ВСУ в подготовке провокаций в Донбассе "по указанию ЦРУ"