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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как плавят снег

Москва очистит дороги за несколько дней
Текст: Светлана Батова
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Столичный выпуск №7511 (48)
Москва приходит в себя после очередного рекордного снегопада. Центр организации дорожного движения заранее попросил водителей пересесть на общественный транспорт, чтобы не мешать снегоуборочной технике, которая работает сейчас круглосуточно. Как же все-таки едет Москва в этих экстремальных условиях? С этого вопроса началась в "РГ" "Горячая линия" с руководителем ЦОДД Вадимом Юрьевым.

Вадим Юрьевич, в минувшие выходные пробки дошли до 7 баллов, но город все-таки ехал?

Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки со столичных улиц

Вадим Юрьев: Ехал. Снегопады в этом году беспрецедентные. Могу только процитировать мэра Москвы Сергея Собянина. Он сказал, что вывоз снега займет какое-то время, поскольку физически невозможно построить столько снегоплавилен, чтобы все это убрать. Но город оказался готов к непогоде. Коммунальные службы чистят улицы, мы со своей стороны подсказываем им, что убрать в первую очередь. Приоритет - выделенные полосы и остановки общественного транспорта: в непогоду транспортный комплекс увеличивает выпуск на линию автобусов, трамваев, троллейбусов, в усиленном режиме работает и метро. Еще один приоритет - места, больше всего влияющие на движение в городе. У нас есть их перечень, куда входят МКАД и пересечения нескольких транспортных потоков. Кроме того, интенсивно работаем со светофорами - утром настраиваем их так, чтобы максимально впустить транспортный поток в город, а вечером наоборот - выпустить. Где-то из четырех полос остается три, из трех две, пропускная способность улиц сокращается. Придется пока максимально пользоваться общественным транспортом или выбирать время поездок с минимальной загрузкой улицы.

На линию выходит больше автобусов, в усиленном режиме работает метро

На МКАД буксовали фуры, останавливая движение на трассе. Можно ли им как-то помочь?

Вадим Юрьев: У нас есть договоренность с городскими службами. Мы очень тесно работаем со всеми структурами, которые имеют отношение к дорожному движению, особенно с ГИБДД. Заранее перед снегопадами вместе с ними определили проблемные участки на МКАД и дали рекомендации по расстановке тяжелых эвакуаторов АМПП. Если приходит заявка от ГИБДД, отправляем их на помощь. Иногда помогают коммунальщики - подсыпают песок и реагенты перед буксующей машиной. Кроме того, на дорогах работают все наши новые пикапы "Дорожного патруля", тоже помогают буксировать, выталкивать, оформлять ДТП по Европротоколу.

Полный текст "Горячей линии" с Вадимом Юрьевым читайте в одном из ближайших номеров

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