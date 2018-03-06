Инвесторы дальневосточных ТОР получат однопроцентные кредиты

В правительстве рассматривают возможность субсидирования процентной ставки для инвесторов дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Как пояснил ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, речь идет о кредитах под один процент.

- Мы подготовили проект постановления правительства, которое сейчас проходит согласование. Будем работать над тем, чтобы оно было принято в ближайшее время, и чтобы у нас появилась возможность запустить этот механизм со следующего года, - цитирует агентство чиновника.

По словам Александра Галушки, субсидию выделят из федерального бюджета. Воспользоваться ею смогут представители приоритетных отраслей экономики.

Справка "РГ"

На данный момент в Свободном порту Владивосток и дальневосточных ТОРах зарегистрировано 688 резидентов. Общий объем их инвестиций - более 2,5 триллиона рублей.