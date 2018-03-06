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18.03.2018 07:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пять задач министра Васильевой

Экономические факультеты откажутся от заочных отделений
Текст: Ирина Ивойлова
Российская газета - Неделя №7517 (54)
На встрече с педагогами и руководителями системы образования в Чите министр образования и науки России Ольга Васильева рассказала, какие задачи будет решать в ближайшее время министерство.
Фото: РИА Новости Ольга Васильева призналась, что есть вузы, далекие от желания научить кого-то чему-то. Фото: РИА Новости
Ольга Васильева призналась, что есть вузы, далекие от желания научить кого-то чему-то. Фото: РИА Новости

1. "Нам необходимо убрать фиктивное заочное образование. За последний год мы убрали заочку первого высшего юридического образования. В ближайший год будут исключены экономисты. Мы считаем, что нужно потихоньку заменять заочку вечерне-заочной формой обучения", - уверена Ольга Васильева.

Фото: depositphotos.com
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Не секрет, что заочные отделения на юридических и экономических факультетах - часто основной источник внебюджетных доходов для вузов. И государственных, и негосударственных. Но знания, которые они дают, очень низкие. Вузы, по словам министра, "далеки от желания научить кого-то чему-то".

2. Также в ближайшее время будет обновлен перечень опорных вузов "за счет тех вузов, которые не справились с задачей". "Такие у нас есть, и, очевидно, что их достаточное количество", - уточнила министр.

За этот год опорные университеты должны появиться в 50 регионах страны. Главные цели опорных вузов - удержать в регионах талантливых абитуриентов и создать благоприятные условия для социально-экономического развития регионов. Для этого вузам обещано повышенное финансирование. Причем на статус опорного могут претендовать не только вузы Минобрнауки России, но и других ведомств. Сегодня в стране создано уже 33 опорных университета. Видимо, не все из них справились со своими задачами.

3. Кроме того, министр назвала работу психологических служб - важным направлением работы в школах. "Вы знаете, что принята концепция психологического образования, психологической помощи. Те трагические случаи, которые произошли в ряде регионов, лишний раз доказывают, что ситуация требует комплексного решения. В том числе без психологов в школе нам точно не обойтись, это важное направление деятельности школы, поэтому я абсолютно солидарна, что нужно выстраивать такую систему, и мы этим уже занимаемся", - подчеркнула Ольга Васильева.

Фото: Валерия Бушухина/ТАСС
Ольга Васильева предложила сократить список школьных олимпиад

4. Помимо прочего в каждом регионе появится государственное учреждение, которое будет отвечать за состояние школьных автобусов. Ольга Васильева пообещала, что выделение автобусов муниципалитетам продолжится.

5. Также школы будут освобождены от излишней бумажной нагрузки, дублирующих проверок, постоянных мониторингов. "Все надзорные органы должны оставит школы в покое, - четко обозначила позицию министерства Ольга Васильева. - Много информации есть на сайтах образовательных организаций, нужно сделать только несколько "кликов", чтобы всю информацию получить. Давайте тогда будем разбираться с каждым из органов управления образованием отдельно".

Знания, которые дают на заочке, очень низкие. Необходимо личное общение и с преподавателем, и с однокурсниками. Фото: Аркадий Колыбалов / РГ

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