Появилось видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане

Опубликовано видео задержания в Дагестане сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Кадры появились в эфире телеканала Россия 24. На видео демонстрируется оружие, боеприпасы и взрывчатка, которые были изъяты у преступников.

Как сообщается, преступники вербовали радикально настроенных граждан и помогали им переправиться в Сирию.

По информации спецслужб, таким образом злоумышленники способствовали отъезду как минимум четырех человек. В ФСБ отмечают, что они прошли подготовку у террористов и стали участниками незаконных вооруженных формирований.

В результате проведенной операции были задержаны организатор группы вербовщиков и четверо его сообщников. По итогам спецоперации было возбуждено уголовное дело.

Справка "РГ"



В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.