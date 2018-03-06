Похититель школьницы под Волгоградом рассчитывал на выкуп

В управлении СК РФ по Волгоградской области озвучили возможные мотивы похищения ребенка в Камышине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Михаила Мурзаева, предполагаемый 58-летний похититель мог пойти на преступление, рассчитывая потребовать за 11-летнюю девочку выкуп, чтобы погасить свои долги в размере около 318 тысяч рублей.

"Он говорил девочке, что отвезет ее в Москву и будет требовать за нее выкуп", - цитирует агентство Михаила Мурзаеа.

Также сообщается, что насильственных действий в отношении ребенка не совершалось.

Напомним, девочка пропала 1 марта. Ребенка удалось найти дома у мужчины, который раньше работал в магазине у родителей девочки. По словам девочки, ее связывали и заклеили рот скотчем.

Между тем глава областного управления МВД Александр Кравченко заявил, что в квартире была найдена сумка с ножом и арбалетом