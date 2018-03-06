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06.03.2018 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени из-за ремонта просела кровля дома и обвалились балконы

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: ФГКУ "32 ОФПС по Тюменской области»"/vk.com Фото: ФГКУ "32 ОФПС по Тюменской области»"/vk.com
Фото: ФГКУ "32 ОФПС по Тюменской области»"/vk.com

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ в жилой пятиэтажке провалилась крыша и обрушилось несколько балконов.

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ЧП случилось сегодня около половины пятого вечера. По информации пресс-службы МЧС области, в доме проводятся ремонтные работы - они могли стать причиной происшествия. "Произошло проседание участка кровли, повреждение остекления и ограждающих конструкций четырех балконов на 4 и 5 этажах", - уточнили спасатели.

Сотрудники 32 отряда федеральной противопожарной службы и полиции оцепили место обрушения, эвакуировали жильцов (26 человек, шестеро из них - дети).

"На месте дежурят два автобуса для обогрева людей. Сейчас решается вопрос по расселению жителей пострадавших квартир", - рапортует 32 ОФПС по Тюменской области.

Информации о пострадавших или погибших не поступало.

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