Владимир Путин: Благосостояние россиян нужно повышать

Благосостояние граждан России следует повышать. Также нужно сократить вдвое число живущих за чертой бедности, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, повышение МРОТ до прожиточного минимума поможет улучшить материальное положение около 4 миллионов человек.

"Но этого, конечно, недостаточно, - подчеркнул он. - Это не фундаментальное решение, не базовое решение основной проблемы - повышение благосостояния людей, значительное снижение количества людей, которые живут за чертой бедности".

"Нам решить нужно эту задачу капитально. Нам нужно в два раза сократить количество людей, которые живут пока слишком скромно, в том числе некоторые работающие, что совершенно недопустимо", - приводит "Интерфакс" слова Путина, сказанные в ходе выступления на VI Всероссийском форуме рабочей молодежи.

Президент добавил, что работа профсоюзов, политических партий, общественных организаций и СМИ также должна быть нацелена на обеспечение темпов экономического роста, что станет базой для повышения уровня жизни граждан РФ.