Завершившийся в минувшие выходные визит Патриарха Кирилла в Болгарию, на празднование 140-летия освобождения этой страны от османского ига, стал этапным для российско-болгарских отношений.

Визит показал очевидное: несмотря на политические старания размыть память о роли России в освобождении Болгарии, в народе она бережно хранится и жива.

Об этом вчера на пресс-конференции по итогам визита в Болгарию сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов.

Торжества на горе святого Николая в Шипке, в которых принял участие Патриарх Кирилл, совершив праздничное богослужение вместе с Патриархом Болгарским Неофитом в храме-памятнике русским воинам и встреча с президентом страны Руменом Радевым позволили Предстоятелю Русской церкви четко обозначить свою позицию: искажение и размывание того факта, что именно Россия "кровью оплатила" независимость Болгарии, недопустимо.

Память об этом "хранится в народе", подчеркнул на пресс-конференции по итогам визита протоиерей Николай Балашов. Хотя он также отметил, что сегодня "предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы как-то ее, память, размыть".

При этом в хранении исторической памяти о роли России в освобождении Болгарии безупречной остается забота о ней верующих и Болгарской православной церкви.

Церковь в Болгарии поминала российского императора Александра II как освободителя даже во времена социалистического режима.

- Она поминала его тогда, когда не было поминовения в наших русских храмах, даже когда никто не вспоминал публично наших царей в дни их кончины, - подчеркнул протоиерей Николай Балашов. - А болгары это делали всегда и за каждой литургией продолжают это делать. Это живое проявление человеческой благодарности.

Искажение и размывание того факта, что именно Россия "кровью оплатила" независимость Болгарии, недопустимо

Кстати

В Белорусском экзархате РПЦ также хранят память о героях и участниках войны за освобождение Болгарии.

- В нынешнем году Александро-Невский храм-памятник на Военном кладбище Минска празднует свое 120-летие. И такое совпадение дат отнюдь не случайно, ибо этот храм был построен и освящен в феврале 1898 года, в канун двадцатой годовщины победоносного окончания Русско-турецкой войны, в память о погибших воинах, героически сражавшихся в 1877-1878 годах в боях за освобождение Болгарии от османского владычества", - цитирует протоиерея Николая Коржича, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и настоятеля прихода храма благоверного князя Александра Невского в городе Минске, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Долгие годы в Минске существует традиция: в День освобождения Болгарии к могилам приходят представители посольства Болгарии в Беларуси, чтобы воздать должное памяти воинов, возложить живые цветы и помолиться совместно с духовенством Александро-Невской церкви.