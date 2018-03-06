Санчес выдвинут кандидатом на пост главы женералитета Каталонии

Политик Жорди Санчес официально выдвинут на пост главы женералитета Каталонии. Об этом заявил спикер парламента автономного сообщества Роже Торрен.

"В результате раунда консультаций в парламенте я подписал резолюцию, выдвигающую Жорди Санчеса в качестве кандидата на пост главы женералитета", - цитирует РИА Новости слова Торрена.

Бывший президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон скрывается от испанского правосудия в Брюсселе. Ранее он заявил, что отказывается от выдвижения своей кандидатуры на пост главы правительства автономного сообщества в пользу Санчеса. Последний находится в предварительном тюремном заключении. Его обвиняют в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств.

Власти Испании считают, что утвердить Санчеса главой женералитета должен парламент Каталонии, однако кандидат должен лично явиться на заседание.