Сенатор США Кохран уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем

Один из наиболее влиятельных сенаторов США Тад Кохран покинет свой пост из-за проблем со здоровьем. Губернатору Миссисипи Филу Брайанту предстоит выбрать замену Кохрану до ближайших выборов.

Осенью 2017 года Кохран вернулся в сенат после длительного лечения от урологического заболевания, но выглядел слабым, неадекватным и даже потерялся в Капитолии.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил Брайанту самому занять должность сенатора, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Кохран оказывал большое влияние на бюджет США. Его уход может привести к ненужным осложнениям для республиканского большинства.