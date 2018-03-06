США нашли способ подтолкнуть Канаду и Мексику к сделке по НАФТА

Угроза введения Соединенными Штатами высоких ввозных пошлин на алюминий и сталь побудит Канаду и Мексику к сделке по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). С таким заявлением в Мехико выступил торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер.

По его словам, он представил пошлины "как позитивную вещь". "По моему мнению, это стимул заключить сделку", - цитирует РИА Новости Лайтхайзера.

Три страны продолжают переговоры по актуализации НАФТА, причем американский президент Дональд Трамп грозил выйти из соглашения. У США сохраняется большой дефицит в торговле с Канадой и особенно с Мексикой. Трамп считает это несправедливым, хотя Вашингтон получает ряд других экономических выгод от НАФТА.