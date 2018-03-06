Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 27 февраля 2018 года)

В избирательный фонд С.Н. Бабурина поступило 7 692 820 рублей. Из них 7,636 млн рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от восьми граждан.

Израсходовано 7 492 100,60 рубля. В том числе произведено четыре платежа в сумме 3,40 млн рублей - на расходы по сбору подписей и оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило 171 757 699,19 рубля. Из них 17,2 млн рублей пожертвовали пять юридических лиц - СХПК "Усольский свинокомплекс" (13,0 млн руб.), ЗАО "Совхоз им. Ленина" (3,0 млн руб.), СПК "Жерелево" (0,5 млн руб.), ООО ПК "СОЮЗ" (0,4 млн руб.) и АО "Экспро" (0,3 млн руб.), а 3 469 083 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от 54 граждан.

Израсходовано 162 922 466,82 рубля, в том числе произведено 299 платежей на общую сумму 136 693 773,35 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания и сетевые издания, агитацию через редакции периодических печатных изданий, проведение публичных предвыборных мероприятий. а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

50,0 тыс. руб. возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. 33 705 рублей возвращено гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 24 000 рублей возвращено гражданам, указавшим недостоверные сведения. 106 858,23 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 398 131 133,92 рубля. Из них 185,0 млн рублей пожертвовали 17 юридических лиц - ООО "УПРАВМЕХ" (19,726 млн руб.), ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн руб.), ООО "ТД Мегаполис" (26 864 565 руб.), ООО "Оверсиз" (28,0 млн руб.), ООО "Уралфинансстрой" (28,0 млн руб.), ООО "Мегаполис" (27 985,4 тыс. руб.), ЗАО "КОЛОСИНВЕСТ" (6,0 млн руб.), ООО "Эпикур" (4,0 млн руб.), ООО ТАРГЕТС ИНЖИНИРИНГ (2,0 млн руб.), ООО "Галерея-Строй" (1,545 млн руб.), ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" (1,408 млн руб.), ООО "АЛЬТА" (3,2 млн руб.), ООО "ГРАДЕКС" (1,0 млн руб.), ООО "РИВЕР" (1,9 млн руб.), ООО "Торговый дом "МИС" (509,0 тыс. руб.), ООО "Бизнес недвижимость Урала" (1 097 035 руб.), а 11,893 млн рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 23 граждан.

Израсходовано 265 905 840,42 рубля, в том числе произведено 134 платежа на общую сумму 263 131 829,12 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

139 960,62 рубля возвращены гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 3,0 тыс. рублей возвращены юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. В доход бюджета перечислено 255 385,61 рубля.

В избирательный фонд В.В. Путина поступило 407 542 677,53 рубля. Из них 400,0 млн рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвования от семи граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 6 686 000 рублей.

Израсходовано 222 991 603,12 рубля, в том числе произведено 79 платежей на общую сумму 183 859 300,33 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 7 490 703,55 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5100 рублей. Возврат средств гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, составил 39 839,77 рубля. В доход бюджета перечислено 6334,21 рубля.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 146 768 413,26 рубля, в том числе 28,0 млн рублей пожертвовало ООО "БИЗНЕС ПРОПЕРТИ", а шесть пожертвований от граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) составили 18 310 000 рублей.

Израсходовано 103 779 419,40 рубля, в том числе произведено 162 платежа в сумме 83 022 043,44 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, на проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг.

295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 2810 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданам. 16 790,12 рубля перечислены в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 1 448 473,90 рубля, в том числе 159 000 рублей - это пожертвование (превышающее 20,0 тыс. руб.) от одного гражданина.

Израсходовано 1 375 643,23 рубля, в том числе произведено четыре платежа в сумме 809 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату других работ/услуг и проведение публичных предвыборных мероприятий.

В избирательный фонд Б.Ю. Титова поступило 149 711 211 рублей. Из них 80 730 500 рублей пожертвовали юридические лица - ПАО Абрау-Дюрсо (15,0 млн руб.), Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн руб.), ООО "Алко Трест" (20,0 млн руб.), ООО АРИАНТ-ЦПИ (10,0 млн руб.), АО "КОНАР" (5,0 млн руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн руб.), ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн руб.), ООО "Триллиум" (2,6 млн руб.), ОАО АПФ Фанагория (0,5 млн руб.), ООО "СТАРТЭКС-М" (2,602 млн руб.), ООО "ЭКОЛОГИЯ-С" (1,608 млн руб.), ООО "МТВК "Синдика-О" (1,3 млн руб.), ООО "ЮГИНВЕСТ" (1,226 млн руб.), ООО "Базис" (1,088 млн руб.), ООО "Бриз" (0,833 млн. руб.), ООО "МАРКЕТЮГ" (0,61 млн.руб.), ООО "ОБД-Риэлт" (0,25 млн. руб.), ООО "Регион-Строй" (0,25 млн. руб.), ООО "СтройБизнесЮг" (0,25 млн руб.), ООО "РАДУГА" (0,215 млн руб.) и ЗАО "КМКК" (398,5 тыс. руб.).19 пожертвований от граждан (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) составили 26,967 млн рублей.

Израсходовано 119 075 554,84 рубля, в том числе произведено 82 платежа на общую сумму 113 707 309,28 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на агитацию через организации телерадиовещания, на проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату услуг информационного и консультационного характера, других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

10,0 млн рублей возвращено юридическому лицу с иностранным участием более 30%. Юридическим лицам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 11,426 млн рублей. Гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 104 950 рублей. В доход бюджета перечислено 12 141 рубль.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 97 642 055 рублей. Из низ 32,50 млн рублей пожертвовали юридические лица - РОО "Клуб изучения развития экономических школ "ЭКОНОМИКА" (9,60 млн руб.), Региональная общественная организация "Содействие отечественной культуре "МЕЦЕНАТ-2000" (9,40 млн руб.), Региональная общественная организация содействия защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями "АКВАФЛОРА" (7,90 млн руб.) и Региональная общественная организация содействия в развитии геодезии "НАША ЗЕМЛЯ" (5,60 млн руб.). Пожертвование от одного гражданина на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей, составило 130,0 тыс. рублей

Израсходовано 86 448 368,75 рубля, в том числе произведено 109 платежей на общую сумму 59 311 693,87 рубля - на оплату расходов по сбору подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на агитацию через организации телерадиовещания, оплату услуг информационного и консультационного характера, а также других работ/услуг.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации филиалами ПАО Сбербанк.