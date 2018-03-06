Тиллерсон не подтвердил слова Трампа о предложении КНДР начать диалог

Госсекретарь Рекс Тиллерсон не подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что Пхеньян предложил Вашингтону провести переговоры, передает РИА Новости.

В прошлые выходные Трамп сообщил, что КНДР "позвонила и хотела переговорить", но США отказались от диалога, сославшись на то, что Северной Корее следует сначала отказаться от своей ядерной программы. Глава государства заявил это, выступая на ужине для журналистов с речью, традиционно насыщенной шутками. Хозяин Белого дома не пояснил, говорил ли он серьезно или нет.

Тиллерсону задали вопрос о том, что же Трамп имел в виду. "Вам надо спросить Белый дом", - ответил глава американского внешнеполитического ведомства.

Официальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что Северной Корее нужно сначала разоружиться, а потом начинать переговоры.