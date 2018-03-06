Трамп заявил о возможности приехать на открытие посольства в Иерусалиме

Американский президент Дональд Трамп может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, которая должна пройти в мае. Об этом политик заявил во время переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

"Может быть, может быть, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов. - Мы собираемся построить его (посольство) очень быстро... по возможности я постараюсь (посетить церемонию)".

По словам Трампа, строительство посольства обойдется бюджету США в четыре раза дешевле, чем прогнозировалось ранее - примерно в 250 тысяч долларов. Глава государства добавил, что здание будет "временным, но очень хорошим".

Напомним, 6 декабря президент США заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. Одновременно Трамп распорядился начать подготовку к переносу посольства в этот город из Тель-Авива. В январе он пообещал, что "небольшое" посольство начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году. 23 февраля госдепартамент сообщил, что дипмиссия в Иерусалиме заработает в мае в американском консульстве, а к концу следующего года его площадь будет расширена.