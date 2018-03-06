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Рубрика: В мире

В Греции стартовали забастовки железнодорожников и таксистов

В Греции проходит 24-часовая забастовка железнодорожников и девятичасовая забастовка таксистов. До аэропорта Афин можно добраться только на автобусах, передает РИА Новости.

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Железнодорожники бастуют против приватизации компании по содержанию железнодорожного состава Rosco, против ухудшения состояния железнодорожных компаний и в связи с нехваткой персонала. Водители такси же требуют закрыть сервис Uber.

Из-за забастовки не будут осуществляться рейсы на маршрутах всей железнодорожной сети, поездах пригородной железной дороги в Афинах, Салониках и Патрах, а также пригородных электричек и метро на участке до воздушной гавани.

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