В хлебобулочные изделия предложили добавлять йодированную соль

Производителей хлебобулочных изделий могут обязать добавлять в них йодированную соль. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Хлебобулочные изделия, используемые в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях должны быть произведены с использованием пищевой поваренной соли, обогащенной йодатом калия", - говорится в проекте.

Речь идет о возможных изменениях в федеральный закон от 2 января 2000 года "О качестве ‎и безопасности пищевых продуктов".

Смысл предложений в том, что таким образом можно будет профилактировать эндокринологические заболевания.

"В условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма", - отметили в Минздраве.

По данным ведомства, ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются около 2 миллионов россиян. При норме потребления йода в 150-250 микрограммов в день в реальности житель страны довольствуется 40-80 микрограммами. Добавление йодата калия в хлебобулочные изделия позволит довести среднее суточное потребление йода до 90%.