Новости

Немецкий суд отменил пожизненный срок для стритрейсеров 17:40
Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-26 17:38
В Карелии директора детского лагеря на Сямозеро оставили под стражей 17:33
В Химках нашли автобус с "лежачим" местом 17:30
Российская полиция будет применять технологию распознавания лиц 17:22
Под Ивановом сгорела семья с двумя детьми 17:20
РФ удвоит объем пропускной способности транзитного канала "Европа-Азия" 17:19
Генштаб Украины заявил о новой военной операции в Донбассе 17:19
В Москве произошло массовое ДТП в тоннеле: есть погибший 17:12
В начале следующей недели в Москву придет потепление 17:11
Новые турникеты установят на 15 станциях московского метро 17:10
В Петербурге предложили штрафовать за забытые в метро вещи 17:08
Косачев: КНДР перехватила инициативу на Корейском полуострове 17:03
Алина Кабаева высоко оценила уровень белорусских гимнасток 17:00
Экологические иски против "Северного потока-2" не имеют перспективы 17:00
Владимир Путин: Благосостояние россиян нужно повышать 16:55
В Орле осквернили памятник советским воинам 16:50
Собянин поддержал идею врачей по формированию стратегии развития здравоохранения 16:46
Райан Гослинг неожиданно для себя переквалифицировался в дизайнера 16:45
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26 16:44
Видео: Затонувший авианосец ВМС США Lexington нашли в Коралловом море 16:43
В Вене облили краской памятник советским воинам 16:41
Россия побороться за право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2025" 16:36
Подмосковные школьники будут получать премии за победы на олимпиадах 16:34
Коалиция во главе с США нарушила гуманитарное право в Сирии 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
06.03.2018 17:11
Рубрика: Общество

В начале следующей недели в Москву придет потепление

Текст: Ольга Игнатова

Холода наконец-то отступают от столичного региона, и температура к концу недели приблизится к нулевой отметке. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Роспотребнадзор раскрыл секрет красивого букета на 8 марта

На 8 марта, правда, тепло москвичкам будет, скорее, от внимания со стороны мужчин. На улице по-прежнему сохранится отрицательная температура: днем минус 4-6 градусов, а по ночам (как на 8, так и на 9 марта) - минус 12-14. В пятницу днем также минус 4-6, а вот в субботу немного потеплеет - до минус 2 днем. В воскресенье ожидается от нуля до минус 5 градусов. До конца недели ежедневно возможен небольшой снег.

В понедельник днем, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, от минус 1 до плюс 4, без осадков.

Во вторник, по данным Росгидромета, плюс 3-4 градуса.

Главное сегодня

Коалиция во главе с США нарушила гуманитарное право в Сирии
Ограничения на потребление газа на Украине снимут 7 марта
Видео: Путин и легенды футбола "отсчитали" 100 дней до начала ЧМ-2018
ЦИК: Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина
Юбилейная ракета SpaceX вывела на орбиту рекордный груз