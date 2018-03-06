В начале следующей недели в Москву придет потепление

Холода наконец-то отступают от столичного региона, и температура к концу недели приблизится к нулевой отметке. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На 8 марта, правда, тепло москвичкам будет, скорее, от внимания со стороны мужчин. На улице по-прежнему сохранится отрицательная температура: днем минус 4-6 градусов, а по ночам (как на 8, так и на 9 марта) - минус 12-14. В пятницу днем также минус 4-6, а вот в субботу немного потеплеет - до минус 2 днем. В воскресенье ожидается от нуля до минус 5 градусов. До конца недели ежедневно возможен небольшой снег.

В понедельник днем, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, от минус 1 до плюс 4, без осадков.

Во вторник, по данным Росгидромета, плюс 3-4 градуса.