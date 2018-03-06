Польша может потребовать от Германии репарации на сумму около 850 миллиардов долларов, хотя местные эксперты считают, что для этого нет правовых оснований.

"В принципе, возможно, мы действительно имеем право на репарации, но право моральное. А вот с чисто правовой точки зрения, это будет очень сложно. Добиться их от ФРГ, скорее всего, нереально. Но, если это будет умело разыграно, требование репараций может быть подспорьем в других вопросах. Взамен за отход от этой темы Германия может быть склонна к уступкам Польше по каким-то другим вопросам", - поясняет "Российской газете" хорошо осведомленный польский эксперт.

Действительно, с точки зрения международного права у поляков нет шансов. В августе 2015 года депутаты правящей партии уже направляли в МИД страны запрос, есть ли правовые основания для требования репараций. Тогда в Сейм поступил ответ за подписью заместителя министра иностранных дел Хенрики Мощчицкой-Дендыс, в соответствии с которым "польские власти на сегодняшний день не имеют международно-правовой возможности обратиться к Германии с требованием репараций. При этом следует помнить, что в соответствии со статьей 9 Конституции Польши страна обязана соблюдать международное право".

К таким выводам эксперты из МИД пришли потому, что в качестве репараций Польша получила - от советского правительства - все немецкое имущество на территориях, отошедших по Потсдамскому соглашению 1945 года Польской Народной Республике, уже не говоря о самих этих территориях. После того как 22 августа 1953 года советское правительство объявило о прекращении взимания с ГДР репараций, социалистическая Польша выступила с заявлением: "Принимая во внимание тот факт, что Германия уже в большой мере компенсировала ущерб в соответствии со своими обязательствами и что улучшение экономической ситуации в Германии послужит на благо ее мирному развитию, правительство Польской Народной Республики, желая внести свой дальнейший вклад в дело урегулирования немецкой проблемы в мирном и демократическом духе, а также в соответствии с интересами польского народа и всех народов, стремящихся к миру, приняло решение об отказе с 1 января 1954 года от репараций в отношении Польши". 23 сентября 1953 года это подтвердил в заявлении на VIII заседании Генеральной Ассамблеи ООН представитель ПНР в этой организации. А в 2004 году этот документ был признан действительным уже и правительством независимой Польши.

Взамен за отход от этой темы Германия может быть склонна к уступкам Польше по каким-то другим вопросам

Но, несмотря на бесперспективность каких-либо требований, депутаты правящей партии решили хотя бы помечтать, и в сентябре 2017 года создали "парламентскую группу по оценке размеров компенсаций, причитающихся Польше от Германии, за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны". Возглавивший эту группу Аркадиуш Мулярчик поспешил заявить, что с ФРГ причитается заоблачная сумма - 850 миллиардов долларов. Как сообщил "Российской газете" эксперт, дело в том, что на днях прошло первое заседание группы, в ходе которого был рассмотрен послевоенный рапорт об ущербе, нанесенном Польше фашистской Германией. "При пересчете доллара на его сегодняшнюю стоимость и была получена эта цифра", - пояснил он.