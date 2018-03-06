"В принципе, возможно, мы действительно имеем право на репарации, но право моральное. А вот с чисто правовой точки зрения, это будет очень сложно. Добиться их от ФРГ, скорее всего, нереально. Но, если это будет умело разыграно, требование репараций может быть подспорьем в других вопросах. Взамен за отход от этой темы Германия может быть склонна к уступкам Польше по каким-то другим вопросам", - поясняет "Российской газете" хорошо осведомленный польский эксперт.
Действительно, с точки зрения международного права у поляков нет шансов. В августе 2015 года депутаты правящей партии уже направляли в МИД страны запрос, есть ли правовые основания для требования репараций. Тогда в Сейм поступил ответ за подписью заместителя министра иностранных дел Хенрики Мощчицкой-Дендыс, в соответствии с которым "польские власти на сегодняшний день не имеют международно-правовой возможности обратиться к Германии с требованием репараций. При этом следует помнить, что в соответствии со статьей 9 Конституции Польши страна обязана соблюдать международное право".
К таким выводам эксперты из МИД пришли потому, что в качестве репараций Польша получила - от советского правительства - все немецкое имущество на территориях, отошедших по Потсдамскому соглашению 1945 года Польской Народной Республике, уже не говоря о самих этих территориях. После того как 22 августа 1953 года советское правительство объявило о прекращении взимания с ГДР репараций, социалистическая Польша выступила с заявлением: "Принимая во внимание тот факт, что Германия уже в большой мере компенсировала ущерб в соответствии со своими обязательствами и что улучшение экономической ситуации в Германии послужит на благо ее мирному развитию, правительство Польской Народной Республики, желая внести свой дальнейший вклад в дело урегулирования немецкой проблемы в мирном и демократическом духе, а также в соответствии с интересами польского народа и всех народов, стремящихся к миру, приняло решение об отказе с 1 января 1954 года от репараций в отношении Польши". 23 сентября 1953 года это подтвердил в заявлении на VIII заседании Генеральной Ассамблеи ООН представитель ПНР в этой организации. А в 2004 году этот документ был признан действительным уже и правительством независимой Польши.
Но, несмотря на бесперспективность каких-либо требований, депутаты правящей партии решили хотя бы помечтать, и в сентябре 2017 года создали "парламентскую группу по оценке размеров компенсаций, причитающихся Польше от Германии, за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны". Возглавивший эту группу Аркадиуш Мулярчик поспешил заявить, что с ФРГ причитается заоблачная сумма - 850 миллиардов долларов. Как сообщил "Российской газете" эксперт, дело в том, что на днях прошло первое заседание группы, в ходе которого был рассмотрен послевоенный рапорт об ущербе, нанесенном Польше фашистской Германией. "При пересчете доллара на его сегодняшнюю стоимость и была получена эта цифра", - пояснил он.