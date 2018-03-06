В США госслужащим запретили прославлять Трампа

В США госслужащим запретили демонстрировать символику предвыборной кампании Трампа. Связано это с желанием нынешнего американского президента в 2020 году баллотироваться на второй срок.

Как пишет ТАСС, запрет охватывает не только визуальные вещи, электронную почту и социальные сети. Он распространяется на ношение, демонстрацию и раздачу предметов с лозунгом Make America Great Again.

То же самое касается хештегов #MAGA и #ResistTrump в соцсетях. До этого дня госслужащим разрешалось ходить на работу в бейсболках с упомянутым лозунгом и держать в кабинетах фотографии с Дональдом Трампом.