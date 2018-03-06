Вашингтон не исключил прямых переговоров с талибами

Белый дом допускает возможность ведения прямых переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещенная в России организация). Однако есть одно условие. Такому диалогу должны предшествовать контакты талибов с правительством в Кабуле.

"Они должны взаимодействовать друг с другом. Это критически важный первый шаг", - цитирует ТАСС первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Сотрудница внешнеполитического ведомства отметила, что, скорее всего, число вылазок талибов увеличится. Террористы также могут скорректировать свою тактику.

В то же время Уэллс не согласилась с прогнозами, в соответствии с которыми талибы расширят зону, находящуюся под их контролем. Сейчас они сконцентрированы в районах, где проживает всего 12% населения Афганистана.