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Рубрика: В мире

Вашингтон не исключил прямых переговоров с талибами

Белый дом допускает возможность ведения прямых переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещенная в России организация). Однако есть одно условие. Такому диалогу должны предшествовать контакты талибов с правительством в Кабуле.

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"Они должны взаимодействовать друг с другом. Это критически важный первый шаг", - цитирует ТАСС первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Сотрудница внешнеполитического ведомства отметила, что, скорее всего, число вылазок талибов увеличится. Террористы также могут скорректировать свою тактику.

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В то же время Уэллс не согласилась с прогнозами, в соответствии с которыми талибы расширят зону, находящуюся под их контролем. Сейчас они сконцентрированы в районах, где проживает всего 12% населения Афганистана.

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