Во Львове радикалы заблокировали концерт украинской певицы

Концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове оказался под угрозой срыва радикалами. Они заблокировали вход в Оперный театр, сформировав своеобразный "коридор позора".

Причиной стала гражданская позиция артистки, которая отказывается признать Россию "агрессором", сообщает РИА Новости со ссылкой на местные ресурсы. Кроме того, Билык в 2015 году посетила музыкальный фестиваль "Детская Новая волна" в Крыму, причем прилетела на полуостров из Москвы.

Радикалы ранее уже предпринимали попытки сорвать концерт Билык - в частности, в июне 2017 года в Одессе они во время ее выступления устроили драку с полицией.