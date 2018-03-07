Американский генерал: РФ хочет заставить США считаться с ее интересами

Москва хочет заставить Вашингтон считаться с ее интересами и признать ее роль важного игрока на мировой арене. Об этом заявил директор Разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли. Во вторник генерал выступил в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Стратегия Москвы заключается в том, чтобы заставить США и их союзников признать наличие у России своих интересов в области обеспечения безопасности, а также признать ее важность как глобального игрока, интересы которого не могут быть проигнорированы без последствий, - цитирует ТАСС слова Эшли. - Хотя Россия неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в новой холодной войне с США, она также давала ясно понять, что не будет больше идти на примирение с Западом, делая уступки".

Генерал пояснил, что желание России быть признанной великой державой "требует наличия современных и хорошо подготовленных вооруженных сил". "Москва уделяет значительное внимание и ресурсы улучшению военной техники и систем управления", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. При этом он подчеркнул, что все работы по укреплению обороноспособности страны проводились "в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями".