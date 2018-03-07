Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о границах

Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о морских границах в Индийском океане. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания договора прошла во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ней приняли участие министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министр по определению границ Восточного Тимора Эджио Перейра. Свои подписи они поставили в присутствии генсека ООН Антониу Гутерреша.

Австралия и Восточный Тимор достигли соглашения о морской границе в Тиморском море Индийского океана 30 августа. Спор рассматривал арбитраж в Гааге.

"Церемония показывает силу международного права и эффективность разрешения споров мирными средствами", - сказал генсек ООН. Он выразил надежду, что этот "пример вдохновит другие государства", оказавшиеся в подобной ситуации.