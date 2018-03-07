Берлускони: Я останусь "режиссером" правоцентристской коалиции Италии

Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони стал последним политическим лидером, прокомментировавшим итоги выборов, в результате которых возглавляемая им коалиция набрала наибольшее количество голосов.

По мнению экс-премьера, поблагодарившего электорат за оказанную поддержку, получить мандат на формирование правительства должны правоцентристы.

"Наша коалиция стала первой политической силой, это должно быть решающим фактором для формирования нового правительства. Теперь глава государства должен принять решение, и мы рассчитываем на его мудрость и взвешенный подход. Я уверен, что благодаря правоцентристской коалиции и центральной роли "Вперед, Италия", мы дадим конкретные и позитивные ответы на проблемы, которые испытывает наша страна", - подчеркнул Берлускони в своем видеообращении.

По словам 81-летнего политика, его партия "Вперед, Италия", которая уступила по количеству голосов "Лиге", могла бы добиться другого результата, если ли бы не судебные запреты, которые помешали ему выдвинуть свою "полноценную кандидатуру".

Кроме того, поздравляя с успехом на выборах своего партнера, лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который на днях объявил себя лидером правоцентристов, Берлускони ответил Сальвини на его самовыдвижение.

"Я счастлив за Маттео Сальвини, я счастлив за "Лигу", с которой мы многие годы были в правительстве и с которой мы управляем важными регионами. Со своей стороны я подтверждаю, что, выражая уважение по отношению к союзникам и заключенными соглашениями, я остаюсь лидером "Вперед, Италия" и буду режиссером правого центра, а также гарантом единства коалиции", - пояснил Берлускони.