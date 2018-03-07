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07.03.2018 00:32
Рубрика: В мире

Берлускони: Я останусь "режиссером" правоцентристской коалиции Италии

Текст: Нива Миракян (Рим)

Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони стал последним политическим лидером, прокомментировавшим итоги выборов, в результате которых возглавляемая им коалиция набрала наибольшее количество голосов.

По мнению экс-премьера, поблагодарившего электорат за оказанную поддержку, получить мандат на формирование правительства должны правоцентристы.

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"Наша коалиция стала первой политической силой, это должно быть решающим фактором для формирования нового правительства. Теперь глава государства должен принять решение, и мы рассчитываем на его мудрость и взвешенный подход. Я уверен, что благодаря правоцентристской коалиции и центральной роли "Вперед, Италия", мы дадим конкретные и позитивные ответы на проблемы, которые испытывает наша страна", - подчеркнул Берлускони в своем видеообращении.

По словам 81-летнего политика, его партия "Вперед, Италия", которая уступила по количеству голосов "Лиге", могла бы добиться другого результата, если ли бы не судебные запреты, которые помешали ему выдвинуть свою "полноценную кандидатуру".

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Кроме того, поздравляя с успехом на выборах своего партнера, лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который на днях объявил себя лидером правоцентристов, Берлускони ответил Сальвини на его самовыдвижение.

"Я счастлив за Маттео Сальвини, я счастлив за "Лигу", с которой мы многие годы были в правительстве и с которой мы управляем важными регионами. Со своей стороны я подтверждаю, что, выражая уважение по отношению к союзникам и заключенными соглашениями, я остаюсь лидером "Вперед, Италия" и буду режиссером правого центра, а также гарантом единства коалиции", - пояснил Берлускони.

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