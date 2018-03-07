Центробанк планирует докапитализацию Бинбанка

Во вторник, 6 марта представители Центрального Банка России сообщили о планах по докапитализации Бинбанка. Регулятор вольет в капитал санируемого финансового института 56,9 млрд рублей. Согласно плану, эти средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций Бинбанка. После приобретения допвыпуска акций и урегулирования требований Бинбанка к Рост банку будет обеспечено соблюдение нормативов достаточности капитала Бинбанка.

Напомним, санация Бинбанка проходила при тесном сотрудничестве собственника кредитной организации Микаила Шишханова с временной администрацией и регулятором. В течение всего процесса оздоровления Шишханов полностью сосредоточился на эффективности санации, поручившись лично довести процесс передачи банка без эксцессов. В российской истории санации пример такого сотрудничества до сих пор считается уникальным. Как результат, на всю процедуру оздоровления было затрачено только пять месяцев. В конце февраля временную администрацию в Бинбанке возглавил Сергей Шевченко. В ближайшие недели на общем собрании акционеров Бинбанка будет определен состав совета директоров, на котором в свою очередь, будет утверждено правление кредитной организации.