Экономический советник Трампа решил уйти в отставку

Гэри Кон, экономический советник президента США Дональда Трампа, в ближайшие недели уйдет в отставку. Об этом говорится в его заявлении.

Кон поблагодарил главу государства за предоставленную возможность работать с ним. "Желаю ему и администрации больших успехов в будущем", - приводит РИА Новости слова советника.

Об отставке Кона стало известно на фоне предложения Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры Соединенных Штатов, так и некоторые однопартийцы президента.