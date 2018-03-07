ЕС готов пойти на экстренные меры по защите своего металлургического рынка

Евросоюз примет экстренные меры в случае введения пошлин США на импорт металла из Европы. Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"В случае принятия пошлин США рынок ЕС столкнется со значительным избытком стали и алюминия, который мы оцениваем в 15 миллионов тонн. В этой связи мы будем вынуждены принять экстренные меры для защиты своего рынка, но они не будут носить глобальный характер", - цитирует ТАСС заявление Мальмстрем. Предполагается, что конкретные действия будут предприняты со стороны ЕС в случае, если повысятся пошлины США на сталь (25%) и алюминий (10%).

Ранее американский президент Дональд Трамп уже отмечал растущее напряжение в экономических отношениях с ЕС в сфере поставок европейцами автомобилей. Впрочем, лидер США выразил уверенность в том, что Штаты выйдут победителями из этой торговой войны.