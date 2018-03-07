Флоридскому стрелку предъявлено официальное обвинение

Официальные обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек предъявлено в суде Флориды Николасу Крузу, совершившему нападение на школьников 14 февраля этого года, передает РИА Новости.

В заключении указано, что все как убийства рассматриваются, как убийства первой степени, то есть умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, что трагедия произошла 14 февраля. 19-летний Круз расстрелял находившихся в школе учащихся, после чего в США вновь был поднят вопрос о необходимости увеличения возрастного ценза на покупку автоматического оружия до 21 года.