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Рубрика: Экономика

Трубу ждет качка

"Газпром" оспорил решение суда о поставках на Украину
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7512 (49)
"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину, заявил зампред правления компании Александр Медведев. Апелляцию по разбирательству о транзите в Европу компания подаст до конца марта.

Таким образом, суду предстоит рассмотреть две апелляции от "Газпрома", которые связаны с недавними вердиктами арбитров, и иск о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

Фото: Владимир Смирнов/ Фотохост-агентство ТАСС
"Газпром" объявил о начале расторжения контрактов с "Нафтогазом"

Украинская компания заявила, что намерена отсудить у "Газпрома" 20 миллиардов долларов за низкий тариф на транзит, который устанавливается по плавающей ставке, исходя из условий контракта от 2009 года. Это четвертый документ, который может поступить в суд.

Проводить министерскую трехстороннюю встречу с Украиной и Еврокомиссией по газовым поставкам Россия не будет, заявил в свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак, так как судебные разбирательства идут на основе контрактов. Транзит газа через Украину в Европу продолжается.

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