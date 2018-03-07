Группа "Аквариум" перенесла концерты из-за здоровья Гребенщикова

Группа "Аквариум" перенесла ряд концертов на май-июнь из-за рекомендаций врачей Бориса Гребенщикова. Медики порекомендовали лидеру коллектива пройти продолжительный реабилитационный период для полноценного выздоровления и восстановления сил.

Выступления в Санкт-Петербурге и Москве, планировавшиеся на 16 и 18 марта, перенесены на 7 и 9 июня, передает ТАСС. В Тель-Авиве группа выступит не 9 апреля, а 21 мая. Остальные даты коллектив объявит позже.

Несколько дней назад официальные представители Гребенщикова сообщили о сильной простуде певца. Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем либо в связи с воспалением легких.