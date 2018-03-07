"Яндекс" убрал оскорбление в адрес Google из своего поиска

07.03.2018, 15:22 Текст: Антон Благовещенский

Инженеры "Яндекса" исправили ошибку в работе поискового механизма, приводившую к тому, что при попытке ввести бранное слово выводился московский адрес главного конкурента компании в России - Google.

Ошибка наблюдалась в поиске по картам "Яндекса" - как в веб-версии, так и в мобильном приложении. После того как информация о странном баге распространилась в социальных сетях, сотрудники компании занялись ее устранением.

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В "Яндексе" назвали произошедшее результатом ошибки и заявили, что произошедшее не является "тайным посланием" Google.

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