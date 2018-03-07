Как сохранить женское здоровье

Как не ошибиться с выбором "гормонов"? Почему так важно родить ребенка до 30 лет? В преддверии 8 марта главный специалист по акушерству и гинекологии Москвы, профессор Александр Коноплянников дал топ-5 советов для сохранения женского здоровья.

Здоровый образ жизни

Важно соблюдать режим сна и отдыха, правильно питаться и больше двигаться. Кроме того, на репродуктивное здоровье женщины благотворно влияет регулярная половая жизнь. "При половом акте улучается кровоснабжение органов малого таза, укрепляются мышцы тазового дна, нормализуется гормональный фон, - подчеркнул Александр Коноплянников. - Регулярная половая жизнь - это еще и мера профилактики мастопатии, миомы матки, образований яичников. Кроме того, не следует забывать о благоприятном психоэмоциональном эффекте".

Контрацепция

Если партнер не постоянный, то применение барьерных методов обязательно: нужно помнить об инфекциях, передающихся половым путем. Однако как защита от нежелательной беременности самое эффективное средство - это оральные гормональные контрацептивы. Для здоровья женщины они очень полезны. К примеру, способны снизить риск заболевания рака яичников на 20 процентов. Но самостоятельно (без предварительного обследования) прием таких таблеток начинать не стоит.

Не бояться "гормонов"

"У женщин старше 45 уровень женских половых гормонов снижается, что приводит к изменениям в организме, - подчеркивает Александр Коноплянников. - Многие знают об остеопорозе в период постменопаузы, в связи с этим врачи рекомендуют женщинам принимать гормональные препараты. Они позволяют женщинам долгое время сохранить высокое качество жизни. Правда, применять их можно только под контролем врача".

Родить до 30

Это условие, конечно, выполнить могут не все. Но все-таки нужно помнить: рождение ребенка и грудное вскармливание между 20 и 30 годами способны снизить риск возникновения рака груди - одного из самых распространенных видов онкозаболеваний.

Регулярно посещать врача

Александр Коноплянников советует женщинам посещать врача акушера-гинеколога не реже одного раза в три года, а лучше один раз в год. Это позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях.

Кстати

17 и 18 марта Департамент здравоохранения Москвы проводит акцию. Жители столицы смогут принять участие в бесплатном скрининге на предрасположенность к онкозаболеваниям. Они смогут сдать анализ крови на наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (BRCA 1, BRCA 2), а мужчины старше 40 лет - анализ ПСА (PSA) на наличие признаков рака предстательной железы (простаты).

Полный список адресов, по которым будут проводиться исследования, есть на официальном сайте департамента.