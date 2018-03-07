Канцлер Австрии назвал идиотизмом введение пошлин США на сталь

США должны отказаться от идеи ввести пошлины на европейскую сталь, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. "Было бы лучше, если бы мы всего этого (американских пошлин - Прим. ред. ) избежали. Если будет необходимо, то последует реакция, которая, как мы надеемся, приведет к тому, чтобы в США произошло переосмысление, и можно было бы отказаться от этого идиотизма", - цитирует Курца Австрийское агентство печати.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планируемых импортных пошлинах на сталь (25%) и алюминий (10%). Австрийский канцлер незамедлительно отреагировал на это заявление и потребовал от ЕС предпринять соответствующие контрдействия против планов американского лидера. Курц выразил уверенность в том, что такая политика США вредит взаимовыгодным отношениям со странами Евросоюза.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем также выступила с заявлением, что ЕС готов пойти на экстренные меры в случае введения пошлин США на импорт металла из Европы. "Мы будем вынуждены принять экстренные меры для защиты своего рынка, но они не будут носить глобальный характер", - подчеркнула Мальмстрем.