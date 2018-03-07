Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05 марта 2018 года № 52 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за IV квартал 2017 года"

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ "О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения - 8719 рублей, для трудоспособного населения - 9208 рублей, пенсионеров - 7063 рубля, детей - 8877 рублей.

Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А.Озов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией