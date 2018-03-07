Кувейт выразил надежду на сотрудничество с РФ в области энергетики

Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди заявил, что государство открыто для сотрудничества с Россией в области энергетики. "Мы открыты для работы со всеми странами по всему миру. Мы будем работать с ними в случае, если посчитаем это возможным", - отметил министр.

Как сообщает РИА Новости, Бахит ар-Рашиди подчеркнул, что санкции Запада на решение заключать те или иные контракты с Россией не влияют.

Министр добавил, что ситуация, связанная с конфликтом ряда стран Персидского залива с Катаром, пока не повлияла на взаимодействие в области энергетики в регионе. Он выразил надежду, что она вскоре будет разрешена.