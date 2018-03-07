Лидерам ЕС направлена стратегия по отношениям с Великобританией

Глава Евросовета Дональд Туск направил в адрес 27 лидеров государств-счленов ЕС стратегию по будущим отношениям с Великобританией.

"Два часа назад я послал 27 лидерам проект стратегии по будущим отношениям с Великобританией после Brexit. Я надеюсь, что она будет принята на саммите в марте", - цитирует ТАСС заявление политика. Туск также отметил, что после реализации Brexit между ЕС и Великобританией возможно заключение соглашения о свободной торговле.

Напомним, что вопрос о выходе Великобритании из Евросоюза решался в ходе референдуме 2016 года. Тогда в пользу Brexit выступил 51,89 % принявших участие в голосовании граждан Соединенного Королевства.