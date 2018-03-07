Медведев поручил ФНС сформировать единую систему маркировки товаров

Передача администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе себя оправдало, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

ФНС занимается администрированием страховых взносов с прошлого года. Сборы страховых платежей по итогам 2017 года выросли на 483 миллиарда рублей. "Январь-февраль показывает по темповке плюс 13,9 процента. Рост продолжается", - рассказал на встрече с председателем правительства глава службы Михаил Мишустин.

- То есть вы хотите сделать вывод, что передача функций по администрированию социальных платежей в налоговую службу себя оправдала и позволила собрать большее количество таких платежей, - заключил премьер.

Он также призвал ФНС готовиться к внедрению системы прослеживаемости движения товаров не только на территории России, но и Евразийского экономического союза. "Потому что в этом случае мы можем понимать, где, когда, в каком месте происходит передача товара из рук в руки, какие налоги должны выплачиваться. Собственно, к этому идет весь мир", - подчеркнул Дмитрий Медведев.