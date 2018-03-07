МИД РФ: Россия не ведет с США переговоры по новому Договору о СНВ

Москва не ведет переговоры с Вашингтоном по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настоящее время такие переговоры не ведутся. На сегодняшний день наиболее актуальная задача на этом направлении - урегулирование проблем, имеющихся в контексте выполнения действующего Договора о СНВ. Эти проблемы связаны с односторонним выводом США из засчета по Договору части своих СНВ, которые они объявляют "переоборудованными", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что пока этот вопрос не будет решен надлежащим образом, говорить о каких-либо дальнейших шагах преждевременно.

"В любом случае, оснований для спешки не видим. Действующий Договор о СНВ был выработан менее, чем за год. Так что времени у нас еще достаточно", - считает Захарова.

В начале февраля в МИД РФ заявляли, что у России остаются озабоченности в связи с действиями американской стороны по реализации Договора о СНВ. Так, американцы вышли на контрольные показатели, предусмотренные документом, не только благодаря реальным сокращениям своих вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок баллистических ракет на подлодках "Трайдент-II", а также тяжелых бомбардировщиков. Причем это переоборудование осуществлялось таким образом, что Москва со своей стороны не может подтвердить их соответствие параметрам Договора. Кроме того, американская стороны произвела "произвольную переквалификацию" некоторых шахтных пусковых установок в категорию "учебных шахт", что не предусмотрено Договором.

Договор СНВ-3 был подписан двумя странами в 2010 году и вступил в силу пятого февраля 2011 года. В его рамках каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 МБР, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.