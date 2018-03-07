МИД Украины назвал политической шизофренией просьбу Собчак въехать в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение кандидата в президенты России Ксении Собчак попросить разрешение Украины на въезд в оккупированной Крым. Он назвал это политической шизофренией.

"Меня все о Собчак и Крыме спрашивают, как будто других тем нет", - написал Климкин в своем Twitter.

"Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории - это точно шизофрения, конечно, политическая", - считает глава МИД Украины.

А первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова в эфире украинского телеканала заявила, что Собчак могут запретить въезд на территорию самой Украины на срок до пяти лет, если выяснится, что ранее она посещала Крым без согласования с Киевом.

О своем намерении въехать в Крым через территорию Украины Ксения Собчак сообщила накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - сказала кандидат.

Напомним, осенью прошлого года, через неделю после заявления о желании баллотироваться на пост президента РФ, Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым относится к Украине и что это проблема, которую необходимо обсуждать. Однако позднее она заявляла, что большинство крымчан хотят быть в составе России и просто отдать Крым Украине не получится.

В предвыборной программе Собчак "123 трудных шага" Крыму отведен последний пункт под номером 123. В нем нет никаких требований, Собчак лишь не исключает возможности еще одного референдума.

Официальная позиция Кремля хорошо известна: вопрос о принадлежности Крыма закрыт - это территория России.