Минобороны: Боевики используют мирное население Сирии как живой щит

30-дневный режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается, признали в Российском Центре примирения враждующих сторон. Отмечается снижение числа нарушений режима перемирия, а населению регулярно доставляется гуманитарная помощь, сообщил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

При этом обстановка в районе Восточной Гуты по-прежнему остается нестабильной.

"Боевики творят произвол в отношении мирного населения Восточной Гуты вплоть до проведения показательных казней, запрещают под угрозой смерти покидать эту зону, - уточнил Евтушенко. - У людей конфискуются продукты питания, медикаменты, вода, личный автотранспорт. Старики, женщины и дети насильно удерживаются в заложниках и используются в качестве "живого щита".